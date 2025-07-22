Суд заочно арестовал блогера Юрия Дудя

Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Юрия Дудя* (внесен в реестр иноагентов), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента. Ранее он пытался обжаловать решение Минюста, однако суд отказал ему в удовлетворении иска. Дудь* покинул Россию весной 2022 года.
Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, мера пресечения в виде ареста на два месяца начнет действовать с момента задержания Дудя на территории России или его экстрадиции. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента), по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время журналист объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее, в начале июля, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Дудя*. В ведомстве отметили, что журналист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Тогда же СК не исключил возможность объявления его в розыск.
Юрий Дудь* — известный журналист и блогер, чей YouTube-канал насчитывает более 10 миллионов подписчиков.
* признан в РФ иноагентом.