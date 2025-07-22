Суд заочно арестовал блогера Юрия Дудя

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, мера пресечения в виде ареста на два месяца начнет действовать с момента задержания Дудя на территории России или его экстрадиции. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента), по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время журналист объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.