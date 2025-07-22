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Spectator: Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за ликвидации НАБУ

Европейский союз может ввести санкции против Украины из-за ликвидации антикоррупционных агентств. Об этом написал портал Spectator.

Европейский союз может ввести санкции против Украины из-за ликвидации антикоррупционных агентств. Об этом написал портал Spectator.

— Украинский президент Владимир Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, независимые СМИ на Украине и западные дипломаты предупреждали его, что принятие данного закона может поставить под угрозу процесс вступления республики в ЕС, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям против Киева, — сказано в статье.

Глава Украины все равно пошел на такой опасный ход, несмотря на все сделанные ему предупреждения, отметил автор публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к гражданам, которые протестуют против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

22 июля в украинских городах начались массовые протесты, которые направлены против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже приняла Рада и подписал глава страны.

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