Spectator: Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за ликвидации НАБУ

— Украинский президент Владимир Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, независимые СМИ на Украине и западные дипломаты предупреждали его, что принятие данного закона может поставить под угрозу процесс вступления республики в ЕС, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям против Киева, — сказано в статье.