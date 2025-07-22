Минобороны: двое нуждающихся в медпомощи военных возвращены в Россию с Украины

С территории Украины вернулись двое российских военнослужащих. Им необходима медицинская помощь. Соответствующее заявление опубликовали в пресс-службе Минобороны РФ.
Как уточняется, бойцы возвращены в соответствии с достигнутыми в Турции договоренностями. Вскоре они окажутся в России, где пройдут лечение.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь, после чего они будут доставлены в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении МО.