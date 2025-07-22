Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: двое нуждающихся в медпомощи военных возвращены в Россию с Украины

Киев вернул двух раненых российских бойцов в соответствии с договоренностями.

С территории Украины вернулись двое российских военнослужащих. Им необходима медицинская помощь. Соответствующее заявление опубликовали в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточняется, бойцы возвращены в соответствии с достигнутыми в Турции договоренностями. Вскоре они окажутся в России, где пройдут лечение.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь, после чего они будут доставлены в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении МО.