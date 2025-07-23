Какой сегодня праздник 23 июля 2025: церковные и светские памятные даты

Сегодняшний день богат на важные события, памятные даты и интересные праздники. Мы подготовили для вас наиболее полный обзор того, что отмечают 23 июля в России и других странах мира. От экологических акций до православных торжеств, от исторических памятных дат до дней рождения знаменитостей — в этом материале вы найдете всю необходимую информацию.