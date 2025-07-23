23 и 24 июля на Земле ожидаются магнитные бури

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, возможны на Земле 23 и 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.