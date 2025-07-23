23 и 24 июля на Земле ожидаются магнитные бури

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, возможны на Земле 23 и 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«В течение завтрашнего дня, в среду, возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения, в пике достигающие уровня слабой магнитной бури минимального первого уровня. Существенная вероятность магнитных бурь сохранится также в четверг, 24 июля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной магнитных бурь является корональная дыра средних размеров, находящаяся в настоящее время примерно на линии Солнце — Земля.
«Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны. Вероятность достижения бурь второго уровня и выше оценивается в 6%. Общая продолжительность возмущений при этом не должна превысить 2 суток», — уточняется в сообщении. -0-