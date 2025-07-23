Что можно и нельзя делать в день Антония Рясочника 23 июля на Громоносец

Православная церковь 23 июля вспоминает святого Антония Печерского. В народе принято отмечать день Антония Рясочника. Все дело в том, что в указанный день было принято собирать водное растение — ряску. Вместе с тем существует еще одно название — Громоносец. Согласно приметам, 23 июля всегда была гроза.