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Что можно и нельзя делать в день Антония Рясочника 23 июля на Громоносец

Собрали приметы и запреты в день Антония Рясочника, который празднуют 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 23 июля вспоминает святого Антония Печерского. В народе принято отмечать день Антония Рясочника. Все дело в том, что в указанный день было принято собирать водное растение — ряску. Вместе с тем существует еще одно название — Громоносец. Согласно приметам, 23 июля всегда была гроза.

Что нельзя делать 23 июля.

Запрещено допивать за кем-либо из кружки или бутылки воду. Подобное может спровоцировать проблемы со здоровьем. Не следует проливать воду. Предки верили, что это может обернуться проблемами и личных, и в деловых отношениях.

Что можно делать 23 июля.

По традиции, 23 июля всегда ходили на рыбалку. Если идет дождь, то она будет удачной. А еще день подходит для планирования путешествий.

Согласно приметам, гулкий гром предвещает ливень. В том случае, если гром резкий, то дождь окажется спокойным.

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