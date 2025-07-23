День дачника и День ванильного мороженого: какие праздники отмечают в России и мире 23 июля

23 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День дачника, День ванильного мороженого и Всемирный день китов и дельфинов.
День дачника.
В День дачника, отмечаемый в России, принято ездить на свои загородные участки и заниматься привычными дачными делами. Например, ухаживать за огородом, садом или клумбой. Однако можно провести этот праздник, устроив застолье во дворе и пригласив на него членов семьи и соседей по участку.
День ванильного мороженого.
День ванильного мороженого отмечается в самый разгар лета, ведь именно в этот период больше всего хочется поесть холодного мороженого. В эту дату также можно изучить технологию производства лакомства и попробовать приготовить его в домашних условиях.
Всемирный день китов и дельфинов.
Всемирный день китов и дельфинов был учрежден в 1986 году в честь введения запрета во всем мире на охоту на китов четырьмя годами ранее — 23 июля 1982 года. В этот праздник различные природоохранные группы и экологические организации проводят разные акции в защиту китов, дельфинов и других морских млекопитающих.