День дачника и День ванильного мороженого: какие праздники отмечают в России и мире 23 июля

В День дачника, отмечаемый в России, принято ездить на свои загородные участки и заниматься привычными дачными делами. Например, ухаживать за огородом, садом или клумбой. Однако можно провести этот праздник, устроив застолье во дворе и пригласив на него членов семьи и соседей по участку.