Народный календарь. Почему важно усердно трудиться 26 июля

Православная церковь 26 июля отмечает Собор архангела Гавриила. Считается, что в эту дату был освящен храм в Константинополе, воздвигнутый в честь ангела.
На Руси в этот день продолжалась жатва. Крестьяне 26 июля просили архангела послать щедрый урожай пшеницы. В это время нельзя отдыхать, ведь работы в поле были в самом разгаре.
Считалось, что если в этот день шли сильные дожди, то это могло привести к гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небесам, чтобы им послали теплую и ясную погоду.
Приметы погоды:
Если вечером вьется много мошкары, значит, урожай грибов будет хорошим.
Если день выдался сухим, жарким и солнечным, значит, начало осени тоже будет сухим и теплым.
Коли пчелы летят в поля с самого утра, значит, погода будет хорошей весь день.
Именины отмечают: Юлиан, Гавриил, Антон, Степан.