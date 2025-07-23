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Народный календарь. Почему важно усердно трудиться 26 июля

Православная церковь 26 июля отмечает Собор архангела Гавриила. Считается, что в эту дату был освящен храм в Константинополе, воздвигнутый в честь ангела.

Православная церковь 26 июля отмечает Собор архангела Гавриила. Считается, что в эту дату был освящен храм в Константинополе, воздвигнутый в честь ангела.

На Руси в этот день продолжалась жатва. Крестьяне 26 июля просили архангела послать щедрый урожай пшеницы. В это время нельзя отдыхать, ведь работы в поле были в самом разгаре.

Считалось, что если в этот день шли сильные дожди, то это могло привести к гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небесам, чтобы им послали теплую и ясную погоду.

Приметы погоды:

Если вечером вьется много мошкары, значит, урожай грибов будет хорошим.

Если день выдался сухим, жарким и солнечным, значит, начало осени тоже будет сухим и теплым.

Коли пчелы летят в поля с самого утра, значит, погода будет хорошей весь день.

Именины отмечают: Юлиан, Гавриил, Антон, Степан.