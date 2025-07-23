В Госдуме предложили разрешить менять ж/д и авиабилеты при форс-мажоре

В письме поясняется, что текущие запреты направлены на борьбу с «черным рынком» перекупщиков, однако в ряде случаев они препятствуют реализации права граждан на отдых. Нилов предлагает ограничить возможность переоформления билетов только на близких родственников: родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, а также братьев и сестер. По его мнению, это позволит решить проблему без риска появления мошеннических схем.