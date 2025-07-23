В Госдуме предложили разрешить менять ж/д и авиабилеты при форс-мажоре

Нилов направил письмо министру транспорта РФ.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с предложением разрешить россиянам переоформлять железнодорожные и авиабилеты на близких родственников при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Об этом говорится в официальном письме, направленном главе ведомства.
«…прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила ж/д и авиаперевозок с тем, чтобы разрешить переоформление железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, а также авиабилетов исключительно на близких родственников», — написал Нилов. Текст документа есть в распоряжении URA.RU.
В обращении парламентарий отмечает, что действующие правила перевозок, утвержденные Минтрансом, не позволяют переоформлять уже приобретенные билеты на других пассажиров. Такая практика, по словам Нилова, создает дополнительные трудности для граждан, особенно в период отпусков, когда из-за непредвиденных обстоятельств людям приходится отказываться от поездок.
Процедура возврата денежных средств занимает до 30 дней, что создает финансовые трудности для некоторых пассажиров, вынужденных оплачивать новые билеты, которые зачастую стоят дороже. Дополнительно, в период ожидания возврата билетов на популярные направления могут быть оперативно распроданы, отметил депутат.
В письме поясняется, что текущие запреты направлены на борьбу с «черным рынком» перекупщиков, однако в ряде случаев они препятствуют реализации права граждан на отдых. Нилов предлагает ограничить возможность переоформления билетов только на близких родственников: родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, а также братьев и сестер. По его мнению, это позволит решить проблему без риска появления мошеннических схем.