Календарь на 23 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией: в этот день в 1982 году ее члены проголосовали за полный запрет коммерческой добычи китов. Специалисты утверждают, что у китообразных практически нет врагов в естественной среде, куда опаснее для них — загрязнение океана и отлов. Однако не все страны полностью согласились с решением комиссии. Япония присоединилась к инициативе, но оставила за собой право отлова китов в научных целях. В 2019 году страна вышла из состава комиссии и возобновила промышленный китобойный промысел. Также отлов разрешен в Исландии и Норвегии.