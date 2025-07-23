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Офтальмолог Миргородская рассказала, как защититься от конъюнктивита в бассейне

Во время купания не рекомендуется использовать контактные линзы.

Источник: Комсомольская правда

Бассейны могут быть источником различных инфекций и вирусов, даже несмотря на постоянную очистку воды. Так, в бассейне высок риск заразиться конъюнктивитом. Как защитить глаза, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

— Избежать негативного воздействия воды поможет использование очков для плавания. После купания в общественных местах можно воспользоваться антисептическими каплями для глаз, — рекомендовала доктор.

Медик уточнила, что во время купания не рекомендуется использовать контактные линзы. Дело в том, что они задерживают в себе все микроэлементы и патологические организмы, что только усугубит ситуацию.

Ранее 360.ru рассказал, что в бассейнах, саунах и аквапарках также высок риск заражения грибковыми инфекциями из-за повышенной влажности, потливости и частого контакта с инфицированными поверхностями.

Чтобы уберечься от инфекций в бассейне, рекомендуется принимать душ до и после плавания, использовать собственные полотенца и принадлежности, не ложиться на бортики и стараться не заглатывать воду, передает Life.ru.