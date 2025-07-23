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Гастроэнтеролог Павлова назвала продукты для здоровья кишечника

Полезными будут овощи, бобовые и фрукты.

Источник: Комсомольская правда

Для здоровья кишечника важно правильно питаться, так, например, в рационе обязательно должны быть бобовые, а также достаточно воды. Об этом рассказала в беседе с изданием «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Елена Павлова.

— Клетчатка стимулирует движение по кишечнику. Клетчаткой нас обеспечивают овес, гречка, чечевица, фасоль, горох, морковь, сельдерей, шпинат, — перечислила доктор.

Врач также порекомендовала есть киви, который улучшает переваривание белка и активизирует моторику кишечника. А также обязательно пить воду, которая улучшает перистальтику, что продвигает пищу по кишечнику.

Ранее RT сообщил, что любые овощи улучшают пищеварение, выравнивают баланс микробиоты, повышают уровень полезных бактерий в кишечнике, от которого зависят иммунитет и общее состояние человека.

А вот провоцирует воспаление стенок кишечника и негативно влияет на слизистую, повреждая ее, прежде всего сладкая и жирная еда, переработанные продукты, передал телеканал «Царьград».