Экономист Байгузина спрогнозировала рост цен на аренду квартир до 15% в августе

Аренда квартир может существенно подорожать в России уже в ближайший месяц. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» кандидат экономических наук Люза Байгузина.
— Съемные квартиры в России подорожают на 10−15% в августе 2025 года по сравнению с июлем, если ситуация в экономике останется стабильной, а спрос на аренду продолжит расти, — цитирует издание эксперта.
Специалист уточнила, что стагнация цен возможна лишь в случае негативного экономического сценария и падения доходов населения.
В июне телеканал «Царьград» сообщал о снижении стоимости аренды жилья в Челябинске, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Цены на квартиры во всех городах снизились тогда менее, чем на 4%.
Тем временем депутаты Госдумы предложили предоставлять молодым семьям с детьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, ежемесячную компенсацию на аренду жилья, передает RT.