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Патриотическая акция «Служу Отечеству» стартует в России

Ветераны СВО будут рассказывать детям и подросткам о служении Родине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества» второй год подряд запускают всероссийскую акцию «Служу Отечеству», в рамках которой ветераны специальной военной операции будут рассказывать детям и подросткам о служении Родине, сообщили организаторы.

Акция в рамках трека «Знание. Герои» пройдет с 23 июля до 22 августа. Суть проекта заключается в привлечении ветеранов специальной военной операции к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.

Проект охватит важные даты — Дни воинской славы, День Воздушно-десантных войск и День Государственного флага Российской Федерации. В рамках акции пройдут специально подготовленные обществом «Знание» мастер-лекции, такие как «Служение Отечеству: из поколения в поколение», раскрывающая исторические примеры героизма и важность преемственности, «Кто такие герои?», посвященная героям нашего времени — военным и гражданским, чьи поступки формируют историю, и другие.

В качестве лекторов выступят участники СВО, ветераны боевых действий, лекторы общества «Знание», инструкторы Центра «Воин», члены региональных ассоциаций ветеранов, медики и другие эксперты.