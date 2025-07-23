Патриотическая акция «Служу Отечеству» стартует в России

Акция в рамках трека «Знание. Герои» пройдет с 23 июля до 22 августа. Суть проекта заключается в привлечении ветеранов специальной военной операции к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.