На графике курса доллара появится круглая отметка. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе

В ближайшие дни может произойти несколько важных для финансового рынка событий, и валютная волатильность наверняка расширится. Курсы иностранных валют скорее уже оттолкнутся с многолетнего дна вверх, чем продолжат падать. В эту пятницу, 25 июля, ожидается снижение ключевой ставки ЦБ, причём сразу на 200 б.п. Послабление ДКП априори против нацвалюты. Баланс экспорта и импорта, зависящий от ставки фондирования, сейчас будет больше откликаться на фактор ключевой ставки. На эти моменты обратил внимание Михаил Зельцер.