Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет

Ради этого концерта на фестивале Back To The Beginning группа Black Sabbath воссоединилась в своем оригинальном составе. Кроме них на сцену вышли Metallica, Slayer, Alice in Chains, Стивен Тайлер из Aerosmith, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N'Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис, Фред Дерст из Limp Bizkit и др.