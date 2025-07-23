Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет

Самый известный и скандальный инцидент с участием Оззи произошел в 1982 году во время выступления в американском штате Айова: прямо на концерте он откусил голову мертвой летучей мыши, приняв ее за часть реквизита. После этого ему пришлось обращаться в больницу с просьбой сделать профилактическую прививку от бешенства. Другой схожий эпизод был отмечен годом ранее в несколько более приватной обстановке: во время неудачной встречи с представителями звукозаписывающей компании Оззи откусил головы двум голубям, которых принес с собой и намеревался выпустить в качестве жеста примирения.