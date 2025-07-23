В США раскрыли возможные планы Маска по работе в госуправлении

Бизнесмен Илон Маск, ушедший из правительства США, может вернуться к работе в области государственного управления. Как пишет Bloomberg, предприниматель планирует заниматься политикой.
В агентстве подчеркнули, что компания SpaceX уже предупредила о возможных шагах Илона Маска инвесторов. В документах планы предпринимателя отмечены в качестве «факторов риска».
«Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии», — говорится в статье.
Дональд Трамп тем временем начал поиск партнеров для реализации проекта системы ПВО «Золотой купол». Он планирует заменить компанию SpaceX.