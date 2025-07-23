Хирург Петров назвал нетипичные симптомы аппендицита у детей

Принято считать, что аппендицит проявляется исключительно болью в нижней правой части живота, однако, иногда симптомы могут отличаться. Как не пропустить аппендицит у ребенка и вовремя вызвать скорую помощь, сообщил «Газете.Ru» детский хирург Андрей Петров.