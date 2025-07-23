Хирург Петров назвал нетипичные симптомы аппендицита у детей

Принято считать, что аппендицит проявляется исключительно болью в нижней правой части живота, однако, иногда симптомы могут отличаться. Как не пропустить аппендицит у ребенка и вовремя вызвать скорую помощь, сообщил «Газете.Ru» детский хирург Андрей Петров.
— Боль в животе может начинаться вокруг пупка. Также может возникать тошнота и рвоту. У ребенка может отсутствовать аппетит, наблюдаться повышение температуры, общее недомогание, — предупредил доктор.
Специалист подчеркнул, что разрыв аппендикса может произойти в течение нескольких дней после начала воспаления. Спасти ребенка может операция, поэтому не следует затягивать с обращением за медицинской помощью.
Ранее RT сообщил, что если регулярно проглатывать жвачку, то можно заработать аппендицит. Проблемы с аппендиксом создают косточки и семечки.
Как правило, аппендицит чаще встречается среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, передает телеканал «Царьград».