Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирург Петров назвал нетипичные симптомы аппендицита у детей

Боль в животе при аппендиците у детей может начинаться вокруг пупка.

Источник: Комсомольская правда

Принято считать, что аппендицит проявляется исключительно болью в нижней правой части живота, однако, иногда симптомы могут отличаться. Как не пропустить аппендицит у ребенка и вовремя вызвать скорую помощь, сообщил «Газете.Ru» детский хирург Андрей Петров.

— Боль в животе может начинаться вокруг пупка. Также может возникать тошнота и рвоту. У ребенка может отсутствовать аппетит, наблюдаться повышение температуры, общее недомогание, — предупредил доктор.

Специалист подчеркнул, что разрыв аппендикса может произойти в течение нескольких дней после начала воспаления. Спасти ребенка может операция, поэтому не следует затягивать с обращением за медицинской помощью.

Ранее RT сообщил, что если регулярно проглатывать жвачку, то можно заработать аппендицит. Проблемы с аппендиксом создают косточки и семечки.

Как правило, аппендицит чаще встречается среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, передает телеканал «Царьград».