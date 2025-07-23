Врач перечислил риски пластических операций в жаркий сезон

Пластические операции можно делать в любой сезон, однако летом добавляются определенные риски, их перечислил в беседе с «Газетой.Ru» врач, доцент Святослав Стрелин.
— Лучше отказаться от операций на открытых участках тела, например, на лице или шее, из-за риска пигментации рубцов и экстремальной температуры воздуха. Нежелательными будут и лазерные операции на открытых участках, — посоветовал медик.
Медик уточнил, что обезвоживание, вероятность которого повышается в жару, может замедлить восстановление и повысить риск тромбозов. Кроме того, пациентам с хроническими заболеваниями, по словам врача, следует отложить операцию до более благоприятного сезона.
Ранее RT рассказал, что пластическая операция не всегда может решить проблемы, так, например, липосакция (операция по удалению жира) не поможет похудеть. Дело в том, что хирургия работает с подкожным жиром, но существует также висцеральный, который находится на органах, и уменьшить его можно лишь специальными упражнениями и образом жизни.
По данным «Москвы 24», четких сроков проведения той или иной операции нет, есть только индивидуальные показания. При желании пластику можно сделать в 60, 70 и 80 лет, если нет медицинских противопоказаний.