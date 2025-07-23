Врач перечислил риски пластических операций в жаркий сезон

Ранее RT рассказал, что пластическая операция не всегда может решить проблемы, так, например, липосакция (операция по удалению жира) не поможет похудеть. Дело в том, что хирургия работает с подкожным жиром, но существует также висцеральный, который находится на органах, и уменьшить его можно лишь специальными упражнениями и образом жизни.