Деньги за службу: все выплаты участникам СВО и их семьям в 2025 году

В 2025 году тема выплат участникам СВО, а также их семьям и детям остаётся одной из самых обсуждаемых в российском обществе. Федеральные и региональные власти продолжают усиливать меры поддержки для военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции. Какие выплаты положены участникам СВО, какие единовременные и регулярные компенсации положены мобилизованным и их семьям, как оформить выплаты детям участников СВО — подробно рассказываем в нашем материале.