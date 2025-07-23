Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, вызвавший негативный ажиотаж среди населения Украины. Нововведение может привести и к непониманию со стороны Евросоюза. Ликвидация антикоррупционных агентств на Украине, вероятно, приведет к европейским санкциям, сообщает Spectator.
По данным автора, Зеленскому уже делали предупреждения, однако он всё равно решился на подписание закона. В материале отмечается, что нелегитимный украинский лидер «крупно просчитался».
«Международные антикоррупционные организации,… западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины», — утверждается в статье.
Стоит добавить, что жители нескольких городов Украины выступили против ликвидации антикоррупционных агентств. Они вышли на митинги.