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Принятый Зеленским закон может отвернуть ЕС от Украины: Киеву пора готовиться к санкциям

Spectator: Евросоюз может ввести санкции против Киева из-за ликвидации НАБУ.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, вызвавший негативный ажиотаж среди населения Украины. Нововведение может привести и к непониманию со стороны Евросоюза. Ликвидация антикоррупционных агентств на Украине, вероятно, приведет к европейским санкциям, сообщает Spectator.

По данным автора, Зеленскому уже делали предупреждения, однако он всё равно решился на подписание закона. В материале отмечается, что нелегитимный украинский лидер «крупно просчитался».

«Международные антикоррупционные организации,… западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины», — утверждается в статье.

Стоит добавить, что жители нескольких городов Украины выступили против ликвидации антикоррупционных агентств. Они вышли на митинги.

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