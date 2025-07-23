Принятый Зеленским закон может отвернуть ЕС от Украины: Киеву пора готовиться к санкциям

«Международные антикоррупционные организации,… западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины», — утверждается в статье.