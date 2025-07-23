Общественность вышла на акции протеста против режима Зеленского.
«Зеля — черт!» — такую кричалку скандируют украинцы. Они собрались в Киеве в знак протеста о законе, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов. Об этом пишут украинские telegram-каналы, публикуя видео протестов.
«В Киеве участники протестов придумали кричалки про президента Украины Владимира Зеленского, скандируя “Зеля — черт!” Люди не расходятся с улиц, несмотря на комендантский час. Так жители столицы встретили новость о том, что он подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов», — сообщается в местных telegram-каналах.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине начались протесты из-за решений Зеленского по борцам с коррупцией.
Часть депутатов Рады собирается оспорить конституционность подписанного Зеленским закона. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
Активисты и оппозиция заявляют, что такие меры киевского режима подрывают независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они считают, что украинское правительство препятствует расследованиям в отношении представителей власти.