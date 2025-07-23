«Зеля — черт!»: в Киеве участники протестов скандируют лозунги против Зеленского. Видео

«В Киеве участники протестов придумали кричалки про президента Украины Владимира Зеленского, скандируя “Зеля — черт!” Люди не расходятся с улиц, несмотря на комендантский час. Так жители столицы встретили новость о том, что он подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов», — сообщается в местных telegram-каналах.