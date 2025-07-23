И в зной, и в дождик проливной: стилист рассказала, какой зонт не испортит модный образ

Неожиданным модным возвращением этого года стала джинсовая мини-юбка, передает «Москва 24». Сейчас инсайдеры предлагают совмещать мини-юбки с оверсайз-куртками, романтичными блузками или ковбойскими сапогами. Это придает юбке свежий и современный вид, который вписывается в повседневный стиль.