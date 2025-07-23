И в зной, и в дождик проливной: стилист рассказала, какой зонт не испортит модный образ

Зонт является частью образа, поэтому, собираясь на прогулку в дождь, не торопитесь накрываться первым попавшимся вариантом. К выбору аксессуара требует подходить тщательно, о том, какие зонты сегодня в тренде, сообщила «Газете.Ru» стилист Ольга Ким.
— Я рекомендую рассматривать зонт прозрачный, это беспроигрышный вариант. Можно выбрать небольшой складной зонт, но однотонный, в каком-то нейтральном цвете, — посоветовала эксперт.
Специалист добавила, что в моде сейчас леопардовый принт, поэтому зонт с таким рисунком также может стать красивым акцентом в образе.
Ранее 360.ru рассказал, что главным цветом этого лета стал цвет сливочного масла, также остаются актуальными и другие пастельные оттенки.
Неожиданным модным возвращением этого года стала джинсовая мини-юбка, передает «Москва 24». Сейчас инсайдеры предлагают совмещать мини-юбки с оверсайз-куртками, романтичными блузками или ковбойскими сапогами. Это придает юбке свежий и современный вид, который вписывается в повседневный стиль.