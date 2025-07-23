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Шесть БПЛА сбили в Ростовской области вечером 22 июля

Во вторник вечером над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 22 июля, над Ростовской областью дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников. Воздушную атаку отразили в период с 21:00 до 23:40. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего по стране за этот период времени был уничтожен 51 дрон самолетного типа. Из них 28 сбили над Брянской областью, 10 — над Курской, четыре — над Орловской областью. И по одному — над Калужской, Тульской и Липецкой областями.

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