В Московском зоопарке умер любимчик публики — красная панда Рыжик

2 июля в Московском зоопарке скончался один из самых любимых и узнаваемых его обитателей — красная панда по имени Рыжик, сообщили в пресс-службе учреждения в Telegram-канале.
«Ему было почти 11 лет, что считается весьма почтенным возрастом для красных панд, которые в среднем живут около девяти лет», — отметили в сообщении.
Рыжик прибыл в Московский зоопарк из Польши в 2015 году, будучи полуторагодовалым. Его поселили в экспозиции «Животные Азии» вместе с будущей подругой Зейн.
«Он быстро освоился на новом месте, любил гулять, забираться повыше и наблюдать за посетителями. Спать предпочитал на улице, свернувшись клубочком и укрыв мордочку пушистым хвостом», — рассказали сотрудники зоопарка.
Панда отличалась дружелюбным и спокойным характером. Этот вид хищников был единственным в отделе млекопитающих, которого сотрудники кормили с руки. «Мы будем помнить Рыжика за его добрый нрав, трогательные привычки, доверие и тепло», — подчеркнули в пресс-службе.
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