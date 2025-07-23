В Московском зоопарке умер любимчик публики — красная панда Рыжик

Панда отличалась дружелюбным и спокойным характером. Этот вид хищников был единственным в отделе млекопитающих, которого сотрудники кормили с руки. «Мы будем помнить Рыжика за его добрый нрав, трогательные привычки, доверие и тепло», — подчеркнули в пресс-службе.