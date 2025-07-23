Удалять нельзя сохранять: стоматолог объяснил, когда необходимо вырвать зуб

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что навредить здоровью ротовой полости может и нерегулярная смена зубной щётки. Её стоит менять каждый месяц, поскольку на изношенных щётках множество бактерий, да и обеспечить эффективного очищения они уже не в состоянии.