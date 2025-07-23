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Удалять нельзя сохранять: стоматолог объяснил, когда необходимо вырвать зуб

Стоматолог Баграмян рассказал, когда зуб обязательно нужно удалить.

Источник: Комсомольская правда

Задача стоматолога — вылечить зуб, но бывает так, что спасти его уже нет возможности. В каких случаях речь может идти об удалении, сообщил «Газете.Ru» стоматолог, хирург Самвел Баграмян.

— Зуб с вертикальной трещиной корня, обширным разрушением, неправильно расположенные зубы мудрости, травмы зуба, опухолевые процессы в зубах и деснах — все эти случаи требуют удаления, — сообщил медик.

Доктор добавил, что часто зуб может потребовать удаления при сильной шаткости, а также при постоянной боли, особенно в состоянии покоя.

По данным RT, из-за позднего появления зубам мудрости часто не хватает пространства для роста, потому что размер челюсти современного человека постепенно уменьшается.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что навредить здоровью ротовой полости может и нерегулярная смена зубной щётки. Её стоит менять каждый месяц, поскольку на изношенных щётках множество бактерий, да и обеспечить эффективного очищения они уже не в состоянии.