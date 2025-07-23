Врач развеял мифы о полезных свойствах коньяка

Коньяку приписывают множество полезных свойств, однако, на самом деле, напиток, как и любой другой алкоголь, не является лекарственным или профилактическим средством. Напротив, коньяк способен лишь усугубить проблемы со здоровьем, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.