Врач развеял мифы о полезных свойствах коньяка

Коньяку приписывают множество полезных свойств, однако, на самом деле, напиток, как и любой другой алкоголь, не является лекарственным или профилактическим средством. Напротив, коньяк способен лишь усугубить проблемы со здоровьем, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
— Алкоголь не может рассматриваться как средство профилактики или лечения: изменяется работа печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы, нарушается работа центральной нервной системы. Если расширение сосудов действительно происходит кратковременно, оно сопровождается последующим резким сужением и может спровоцировать скачки давления, — объяснил специалист.
Врач добавил, что спиртное повреждает слизистую желудка, мешает усвоению витаминов и полезных веществ, а также повышает риски развития онкологических заболеваний.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что алкоголь ухудшает когнитивные способности и качество сна. Этанол является опасным нейротоксином, который оказывает прямое воздействие на структуры мозга.
По данным 360.ru, ученые установили, что в теплое время года учащаются случаи острых коронарных синдромов и мозговых инсультов у пьющих людей.