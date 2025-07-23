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Врач развеял мифы о полезных свойствах коньяка

Нарколог Исаев: коньяк не поможет расширению сосудов, а усугубит ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Коньяку приписывают множество полезных свойств, однако, на самом деле, напиток, как и любой другой алкоголь, не является лекарственным или профилактическим средством. Напротив, коньяк способен лишь усугубить проблемы со здоровьем, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

— Алкоголь не может рассматриваться как средство профилактики или лечения: изменяется работа печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы, нарушается работа центральной нервной системы. Если расширение сосудов действительно происходит кратковременно, оно сопровождается последующим резким сужением и может спровоцировать скачки давления, — объяснил специалист.

Врач добавил, что спиртное повреждает слизистую желудка, мешает усвоению витаминов и полезных веществ, а также повышает риски развития онкологических заболеваний.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что алкоголь ухудшает когнитивные способности и качество сна. Этанол является опасным нейротоксином, который оказывает прямое воздействие на структуры мозга.

По данным 360.ru, ученые установили, что в теплое время года учащаются случаи острых коронарных синдромов и мозговых инсультов у пьющих людей.