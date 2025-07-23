Ученые выяснили, почему все живые существа спят по схожему принципу

Ученые наблюдали за мозгом спящих мышей, изучая поведение нейронов в гиппокампе — области, связанной с памятью. Оказалось, что в фазу медленного сна активизируются нейроны, закрепляющие недавние события, а в фазу быстрого сна мозг «обрезает» лишние связи, чтобы сохранить четкость воспоминаний. Нарушение этого порядка может не укрепить память, а наоборот — стереть ее.