В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, которая позволяет людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.