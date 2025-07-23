В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, которая позволяет людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.