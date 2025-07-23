Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский зоопарк простился с одним из самых узнаваемых обитателей: умер красная панда Рыжик

Красная панда Рыжик умер в возрасте 10 лет в Московском зоопарке.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый обитатель Московского зоопарка — красная панда Рыжик — умер 21 июля. Ему могло исполниться 11 лет. Панда жила в зоопарке с 2015 года, сообщили в пресс-службе организации.

В материале добавили, что Рыжик быстро обжился на новом месте после переезда в Россию из Польши. Красная панда обладала «добрым характером, трогательными привычками» и делилась теплом с посетителями.

«Утром 21 июля покинул мир один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка — красная панда Рыжик. Ему было почти 11 лет. Для красных панд это очень почтенный возраст — в среднем они живут до девяти», — сказано в сообщении.

Ленинградский зоопарк тем временем пополнился новыми обитателями. Теперь здесь живут африканские марабу.