Московский зоопарк простился с одним из самых узнаваемых обитателей: умер красная панда Рыжик

Знаменитый обитатель Московского зоопарка — красная панда Рыжик — умер 21 июля. Ему могло исполниться 11 лет. Панда жила в зоопарке с 2015 года, сообщили в пресс-службе организации.
В материале добавили, что Рыжик быстро обжился на новом месте после переезда в Россию из Польши. Красная панда обладала «добрым характером, трогательными привычками» и делилась теплом с посетителями.
«Утром 21 июля покинул мир один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка — красная панда Рыжик. Ему было почти 11 лет. Для красных панд это очень почтенный возраст — в среднем они живут до девяти», — сказано в сообщении.
Ленинградский зоопарк тем временем пополнился новыми обитателями. Теперь здесь живут африканские марабу.