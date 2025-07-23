SCMP: Мужчина в Японии десять лет прятал тело умершей матери в квартире

В японском городе Кобе полицейские задержали 60-летнего мужчину, который 10 лет прятал тело умершей матери в квартире. Он объяснил свой поступок боязнью контактов с людьми. Об этом написало издание South China Morning Post.
Заметив странности в поведении мужчины на улице, один из госслужащих попросил его предоставить информацию о себе и матери. Прохожий отказался, это вызвало подозрения.
Сотрудники полиции пришли по адресу, зарегистрированному на его мать, и обнаружили заваленное мусором жилье. В туалете лежали останки пожилой женщины.
ДНК-экспертиза установила, что это 95-летняя мать мужчины. Он рассказал, что с самого начала знал о ее смерти, но страх общения с людьми помешал ему сообщить о произошедшем, говорится в статье.
3 июля сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки супругов Джона и Кэри Холлфорд, которые владели похоронным бюро в штате Колорадо, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество с захоронениями. Они прятали в здании 190 разлагающихся тел.