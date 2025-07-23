Москвичам раскрыли, когда потеплеет

«В пятницу и в выходные дни дневная температура в Москве будет преимущественно находиться в диапазоне +25…+28 градусов, а в пятницу местами достигнет и +30. Ожидается переменная облачность с большим количеством солнца, поскольку атмосферное давление будет близким к норме», — пояснил он.