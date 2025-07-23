Москвичам раскрыли, когда потеплеет

Температура воздуха в Московском регионе начнет расти уже в пятницу, при этом столбики термометров могут подняться до +30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В пятницу и в выходные дни дневная температура в Москве будет преимущественно находиться в диапазоне +25…+28 градусов, а в пятницу местами достигнет и +30. Ожидается переменная облачность с большим количеством солнца, поскольку атмосферное давление будет близким к норме», — пояснил он.
В среду и четверг температура воздуха останется около средних значений — +23…+25 градусов днем и +16…+18 ночью. «Погода вполне приятная и соответствует норме третьей декады июля», — добавил Вильфанд.
Он также отметил вероятность кратковременных слабых дождей в течение недели. «Так, 24 июля местами пройдут кратковременные осадки, 25 июля прогнозируется переменная облачность с преимущественно сухой погодой, а 26 и 27 июля также возможны локальные кратковременные дожди. В целом это обычная летняя погода без каких-либо экстремальных явлений», — резюмировал специалист.
При этом резкое похолодание, дожди и град накроют Алтайский край.