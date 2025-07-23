Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан признал, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

Президент Ирана Пезешкиан заявил о согласии с Трампом по ядерной программе Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Иранский лидер Масуд Пезешкиан дал интервью телеканалу Al Jazeera. Он публично согласился с позицией президента США Дональда Трампа по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер признал, что у его страны не должно быть ядерного оружия.

Однако, заявил Масуд Пезешкиан, обогащение урана на территории Ирана будет продолжено в рамках международного права. Он также подчеркнул, что Тегеран не потерпит угроз в отношении своей ядерной программы.

«Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны», — сообщил Масуд Пезешкиан.

Дональд Трамп в это время пригрозил Тегерану новыми авиаударами, если это «будет необходимо». Он добавил, что американские ВВС при прошлой атаке по ядерным объектам Ирана нанесли им серьезный ущерб.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше