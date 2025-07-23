Пезешкиан признал, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

Иранский лидер Масуд Пезешкиан дал интервью телеканалу Al Jazeera. Он публично согласился с позицией президента США Дональда Трампа по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер признал, что у его страны не должно быть ядерного оружия.
Однако, заявил Масуд Пезешкиан, обогащение урана на территории Ирана будет продолжено в рамках международного права. Он также подчеркнул, что Тегеран не потерпит угроз в отношении своей ядерной программы.
«Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны», — сообщил Масуд Пезешкиан.
Дональд Трамп в это время пригрозил Тегерану новыми авиаударами, если это «будет необходимо». Он добавил, что американские ВВС при прошлой атаке по ядерным объектам Ирана нанесли им серьезный ущерб.