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В Индии девушка вышла замуж за двух братьев одновременно, и вот зачем

В Индии два брата женились на одной девушке по древнему обычаю.

Источник: Комсомольская правда

Два брата из индийской деревни Шиллай взяли себе общую жену. Брак был заключён официально, информирует издание Economic Times.

Сообщается, что братья Прадип и Капил Неги и их супруга Сунита Чаухан принадлежат к народу хатти, который проживает в штате Химачал-Прадеш и до сих пор практикует полиандрию. Обычай имеет глубокие корни и носит название джодидар, или джажда.

Глава совета народа хатти Кундан Сингх Шастри объяснил изданию, что полиандрия помогает обеспечить семье большую безопасность из-за большего количества мужчин и избежать раздела семейных земель.

Братья Неги заявили, что с гордостью последовали древней традиции и готовы обеспечить своей общей супруге поддержку, стабильность и любовь.

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