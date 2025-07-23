В Индии девушка вышла замуж за двух братьев одновременно, и вот зачем

Два брата из индийской деревни Шиллай взяли себе общую жену. Брак был заключён официально, информирует издание Economic Times.
Сообщается, что братья Прадип и Капил Неги и их супруга Сунита Чаухан принадлежат к народу хатти, который проживает в штате Химачал-Прадеш и до сих пор практикует полиандрию. Обычай имеет глубокие корни и носит название джодидар, или джажда.
Глава совета народа хатти Кундан Сингх Шастри объяснил изданию, что полиандрия помогает обеспечить семье большую безопасность из-за большего количества мужчин и избежать раздела семейных земель.
Братья Неги заявили, что с гордостью последовали древней традиции и готовы обеспечить своей общей супруге поддержку, стабильность и любовь.
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