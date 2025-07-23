В Индии девушка вышла замуж за двух братьев одновременно, и вот зачем

Сообщается, что братья Прадип и Капил Неги и их супруга Сунита Чаухан принадлежат к народу хатти, который проживает в штате Химачал-Прадеш и до сих пор практикует полиандрию. Обычай имеет глубокие корни и носит название джодидар, или джажда.