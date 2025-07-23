В Болгарии нашли уникальную треугольную башню III века

При раскопках на глубине около 1,7 метра специалисты наткнулись на массивные каменные сооружения треугольной формы. Это самое древнее строение, найденное на территории античной крепости, что подчёркивает её важное стратегическое значение. Ученые подтверждают свои выводы находками монет: одна из них принадлежит периоду правления римского императора Каракаллы (211−217 гг.), другая — византийская монета времён императора Исаака II Ангела (1185−1195 гг.). Это свидетельствует о том, что башня использовалась более тысячи лет.