В Болгарии нашли уникальную треугольную башню III века

В окрестностях Софии болгарские археологи в последние дни раскопок обнаружили треугольную каменную башню, датируемую концом II — началом III века. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации, уточнив, что финансирование исследований крепости Кокалянский Урвич осуществлялось за счёт столичного бюджета в рамках программы «Культура», пишет ТАСС.
При раскопках на глубине около 1,7 метра специалисты наткнулись на массивные каменные сооружения треугольной формы. Это самое древнее строение, найденное на территории античной крепости, что подчёркивает её важное стратегическое значение. Ученые подтверждают свои выводы находками монет: одна из них принадлежит периоду правления римского императора Каракаллы (211−217 гг.), другая — византийская монета времён императора Исаака II Ангела (1185−1195 гг.). Это свидетельствует о том, что башня использовалась более тысячи лет.
«Крепость Урвич раскрывает новые тайны — она переносит нас во времена, когда София была римской Сердикой. С каждым новым открытием это место становится бесценным источником знаний о нашем прошлом», — прокомментировали находку археологи Филип Петрунов и Виолина Кирякова.
До этого костяной наконечник, обнаруженный в пещере на Кубани, назвали древнейшей находкой Европы и Азии.