Супругам участников СВО хотят сократить рабочий день с сохранением зарплаты

Инициатива предусматривает сокращение рабочего дня для жен участников СВО и многодетных матерей, чтобы «эффективнее сочетать профессиональную деятельность с семейными обязанностями», отмечает председатель комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. В протоколе комиссии также говорится о необходимости внедрения дополнительных выплат за ранения и утрату трудоспособности, а также о разработке программ трудоустройства для ветеранов СВО с ограниченными возможностями. Кроме того, рассматривается возможность предоставления компенсаций в случае гибели военнослужащих.