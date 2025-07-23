Умер один из любимых обитателей Московского зоопарка красная панда Рыжик

«Мы будем помнить Рыжика — за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — говорится в сообщении учреждения.
Рыжик прибыл в Московский зоопарк в 2015 году из Польши и быстро завоевал любовь сотрудников и посетителей. Он был известен своим дружелюбным характером, любовью к прогулкам и наблюдению за людьми. Сотрудники зоопарка вспоминают, что Рыжик был единственным хищником, которого можно было кормить с руки.
В последние годы ветеринары и зоологи прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь Рыжику. Скончался питомец зоопарка утром 21 июля.
Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке показали, как панду Диндин спасают от жары. Ей дают охлаждённое лакомство — специальное мороженое без сахара.