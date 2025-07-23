Умер один из любимых обитателей Московского зоопарка красная панда Рыжик

Рыжик прибыл в Московский зоопарк в 2015 году из Польши и быстро завоевал любовь сотрудников и посетителей. Он был известен своим дружелюбным характером, любовью к прогулкам и наблюдению за людьми. Сотрудники зоопарка вспоминают, что Рыжик был единственным хищником, которого можно было кормить с руки.