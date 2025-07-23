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Росавиация: работу аэропорта Нижнего Новгорода временно ограничили

В ночь на 23 июля временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Нижнего Новгорода временно работает с ограничениями. Меры действуют с ночи 23 июля, 01:30 по Москве. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации.

В сообщении сказано, что аэропорт Стригино временно не принимает и не выпускает авиарейсы. Кроме того, отмечается, что меры ввели для обеспечения безопасности перелетов. Воздушные суда не смогут отправляться из аэропорта до снятия ограничений.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.

Кроме того, ограничена работа воздушной гавани Калуги. Меры действуют с 23:20 22 июля. Об их снятии не сообщалось. В последний раз ограничения сняли в 06:00. Их вводили в ночь на 22 июля.