Росавиация: работу аэропорта Нижнего Новгорода временно ограничили

В сообщении сказано, что аэропорт Стригино временно не принимает и не выпускает авиарейсы. Кроме того, отмечается, что меры ввели для обеспечения безопасности перелетов. Воздушные суда не смогут отправляться из аэропорта до снятия ограничений.