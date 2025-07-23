Минобороны: Украина вернула России двух раненых военных

Двое нуждающихся в срочной медицинской помощи военных ВС России возвращены с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщило во вторник, 22 июля, Министерство обороны РФ.
Отмечается, что это произошло в рамках договоренностей «о бессрочных санитарных обменах», которые были достигнуты в Стамбуле.
В настоящее время раненые бойцы находятся в Белоруссии, потом их направят на лечение в Российскую Федерацию, сказано в Telegram-канале ведомства.
Россия передала Украине еще 1000 тел военных Вооруженных сил Украины, сообщил 17 июля помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказался, что переговоры России и Киева пока не состоятся из-за того, что стороны якобы не завершили все обмены, о которых договорились во время консультаций в Стамбуле.
4 июля Москва и Киев провели очередной этап санитарных обменов ранеными. В прошлый раз подобная встреча прошла 26 июня, тогда в Минобороны РФ отметили, что стороны продолжат гуманитарную работу в данном направлении.