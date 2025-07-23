В Белом доме обратились к семье Байдена с советом «сесть и заткнуться»

Сын бывшего американского лидера Джо Байдена Хантер дал провокационное интервью Channel 5. Он подверг критике миграционную политику президента США Дональда Трампа. На заявления Хантера Байдена отреагировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она в эфире Fox News посоветовала ему и всей семье «сесть и заткнуться».
По словам Кэролайн Левитт, Байдены «оторваны от реальности», в которой живут граждане США. Их положение связано, в том числе, с ошибками экс-президента Соединенных Штатов.
«Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться», — порекомендовала пресс-секретарь Белого дома.
В беседе с журналистом Эндрю Каллаганом, Хантер Байден признал, что смог одолеть наркотическую зависимость. По его словам, он ведет трезвый образ жизни с 2019 года.