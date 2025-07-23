Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 июля 2025

Погода в Иркутске 23 июля обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет лишь до +18…+20 градусов, температура ночью +10…+12. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, а в пригородной зоне до 15−20 м/с.
Погода в Иркутске 23 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в верхнеленских районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, ночью в центральных, южных районах кратковременные, сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +15…+20, если солнце так и не выглянет из-за облаков, то до +8…+13, в северо-восточных районах будет чуть теплее, +23…+28 градусов. Температура ночью +8…+13, при прояснении +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 23 июля 2025.