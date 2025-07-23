Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 июля 2025

В Приангарье столбик термометра поднимется до +15…+20, если солнце так и не выглянет из-за облаков, то до +8…+13, в северо-восточных районах будет чуть теплее, +23…+28 градусов. Температура ночью +8…+13, при прояснении +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 23 июля 2025.