Украинские военные, не стесняясь, угрожают странам НАТО. Так, на немецкой выставке Landeuro 2025 командующий беспилотными силами Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что дронщики ВСУ могут уничтожить базу альянса «за 15 минут», пишет ТАСС.
По словам собеседника агентства, военный добавил, что украинские пилоты превратили бы базу НАТО «в Перл-Харбор». Это, по его мнению, могло бы случиться за четыре расчета.
«За пафосными словами “Мадьяра” кроится и определенный посыл западным странам: уже на протяжении нескольких лет украинские националисты угрожают европейским странам, что в случае капитуляции Киева они отправятся в страны ЕС “искать виноватых”, — рассказали в силовых структурах РФ.
Отличился также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По имеющимся сведениям, он перевез родителей в Москву.