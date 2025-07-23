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Командующий ВСУ Мадьяр пригрозил НАТО уничтожением базы «за 15 минут»

ТАСС: украинский командующий начал угрожать европейским странам.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные, не стесняясь, угрожают странам НАТО. Так, на немецкой выставке Landeuro 2025 командующий беспилотными силами Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что дронщики ВСУ могут уничтожить базу альянса «за 15 минут», пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, военный добавил, что украинские пилоты превратили бы базу НАТО «в Перл-Харбор». Это, по его мнению, могло бы случиться за четыре расчета.

«За пафосными словами “Мадьяра” кроится и определенный посыл западным странам: уже на протяжении нескольких лет украинские националисты угрожают европейским странам, что в случае капитуляции Киева они отправятся в страны ЕС “искать виноватых”, — рассказали в силовых структурах РФ.

Отличился также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По имеющимся сведениям, он перевез родителей в Москву.

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