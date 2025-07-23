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Россия вернула с Украины двух нуждающихся в срочном лечении военных

Передача произошла в рамках соглашений о бессрочных санитарных обменах.

Источник: Аргументы и факты

Двое российских военнослужащих, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, были возвращены с подконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Передача произошла в рамках соглашений о бессрочных санитарных обменах, ранее достигнутых на переговорах в Стамбуле. На текущий момент военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают первичную медицинскую помощь.

После стабилизации состояния их планируют доставить в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее сообщалось, что на Украине исчез солдат, вернувшийся из плена в рамках обмена. Мужчину могли пытать сотрудники Службы безопасности Украины.