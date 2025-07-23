Аэропорты в Калуге и Нижнем Новгороде закрыли для полётов

По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов. Аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Калуги (Грабцево).
Ранее Life.ru писал, что вечером 22 июля над семью регионами России ПВО сбила 51 украинский БПЛА. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше