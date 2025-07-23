Почти 40 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задерживаются 38 рейсов. Речь идет об аэропортах Внуково и Шереметьево, где задерживаются по 18 авиарейсов и Домодедово, где задержано два рейса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов по состоянию на 01.20 среды 23 июля.