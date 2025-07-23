Почти 40 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задерживаются 38 рейсов. Речь идет об аэропортах Внуково и Шереметьево, где задерживаются по 18 авиарейсов и Домодедово, где задержано два рейса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов по состоянию на 01.20 среды 23 июля.
Также сообщалось об отмене четырех рейсов — по два в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Причиной задержки мог стать прогнозируемый туман с ухудшением видимости до 200−700 метров, сказано в публикации.
Ранее российский Минтранс информировал, что в аэропортах Москвы и Петербурга было отменено 517 рейсов с 19 по 22 июля. Ситуация с задержками рейсов в Москве и Санкт-Петербурге затронула 75 тысяч пассажиров.
При этом глава Минтранса отметил, что аэропорты улучшают организацию питания и отдыха для пассажиров в случае задержки рейсов.
Напомним, в России предложили выплачивать компенсации за задержки рейсов автоматически. В чем суть предлагаемого нововведения, читайте здесь на KP.RU.