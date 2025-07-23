Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МРОТ хотят существенно повысить: в ГД назвали сумму, необходимую для жизни

В Госдуме хотят увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ГД Сергей Миронов сообщил о разработке законопроекта, которым предложено поднять МРОТ до 50 тысяч рублей. По словам парламентария, именно такая сумма будет покрывать расходы на основные потребности, цитирует РИА Новости.

Сергей Миронов уточнил, что проект предлагает увеличить МРОТ с 2026 года. Депутат считает, что значение должно быть пересмотрено, так как за последние годы цены увеличились.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — говорится в тексте документа.

Депутаты также выступили с инициативой понизить максимальные ставки по потребительским кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Законопроект хотят внести в Думу осенью этого года.