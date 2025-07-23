МРОТ хотят существенно повысить: в ГД назвали сумму, необходимую для жизни

Депутат ГД Сергей Миронов сообщил о разработке законопроекта, которым предложено поднять МРОТ до 50 тысяч рублей. По словам парламентария, именно такая сумма будет покрывать расходы на основные потребности, цитирует РИА Новости.
Сергей Миронов уточнил, что проект предлагает увеличить МРОТ с 2026 года. Депутат считает, что значение должно быть пересмотрено, так как за последние годы цены увеличились.
«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — говорится в тексте документа.
Депутаты также выступили с инициативой понизить максимальные ставки по потребительским кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Законопроект хотят внести в Думу осенью этого года.