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Крыша и верхние этажи горят в доме на улице Мытной в Москве, есть пострадавшие

Серьёзный пожар бушует в многоквартирном жилом доме на улице Мытной в Москве. Крыша и верхние этажи здания охвачены пламенем. По данным очевидцев, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Пожар начался ночью 23 июля. Огонь охватил верхние этажи четырёхэтажного дома. Местные жители слышали крики о помощи с балконов. Пострадавших увезли на каретах скорой помощи. Пока нет точных данных об их состоянии.

Пожар на Мытной улице в Москве. Видео © Telegram / SHOT.

Причины возникновения возгорания неизвестны. На месте работают не менее пяти пожарных машин.

Ранее в селе Песчаное Илекского района Оренбургской области в результате крупного пожара погибли пять человек. Огонь вспыхнул в частном доме площадью 120 квадратных метров.