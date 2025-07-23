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Эксперт рассказал, сколько россиян могут выйти на пенсию в 2026 году

Более 1,7 миллиона россиян смогут выйти на пенсию в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 1,7 миллиона россиян смогут выйти на пенсию в следующем году, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В 2026 году в соответствии с положением на пенсию смогут выйти мужчины 1962 года рождения общей численностью 838 474 человека и женщины 1967 года рождения общей численностью 925 266 человек», — сказал Сафонов.

Из данных эксперта следует, что общее количество россиян, которые получат такое право со следующего года, составит 1 763 740.

Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллиона человек.