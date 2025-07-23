Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом

Чтобы не столкнуться с неприятностями, эксперт посоветовала менять валюту за границей только в официальных обменных пунктах, банках или отелях. Кроме того, эксперт посоветовала привезти с собой немного наличных на первое время, чтобы избежать паники при поиске пункта сразу по прибытии.