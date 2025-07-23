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Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом

Юрист Георгиева: при обмене валюты за рубежом можно столкнуться с мошенниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с мошенниками при обмене валюты за рубежом, рассказала агентству «Прайм» юрист Алла Георгиева.

По ее словам, злоумышленники могут обмануть с курсом или выдать фальшивые купюры. Такой риск существует при обмене денег с рук или в нелегальных пунктах.

«Например, человек захотел обменять валюту. Ему предлагают курс и говорят, что он супервыгодный, какие-то акции, минимум комиссии и так далее. А по факту оказывается, что обманули с курсом, и он на самом деле невыгодный для человека», — указала Георгиева.

Если в результате обмена валюты человеку выдали фальшивую купюру, то попытка оплатить ей товары или услуги будет считаться преступлением.

Чтобы не столкнуться с неприятностями, эксперт посоветовала менять валюту за границей только в официальных обменных пунктах, банках или отелях. Кроме того, эксперт посоветовала привезти с собой немного наличных на первое время, чтобы избежать паники при поиске пункта сразу по прибытии.