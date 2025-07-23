В Госдуму РФ внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты внесут в Государственную думу законопроект, в котором предлагается увеличить с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Автором проекта стал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.
— Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц, — говорится в пояснительной записке к проекту.
Миронов пояснил, что 50 тысяч рублей является суммой, которая позволяет россиянам удовлетворять свои потребности. С 2022 года потребительные цены выросли, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре, отметил он в беседе с агентством.
В связи с повышением МРОТ до 27 тысяч рублей с 2027 года рост заработных плат могут ждать и россияне, зарабатывающие больше этой суммы. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Он пояснил, что размер МРОТ влияет на всю систему оплаты труда. Рост этой суммы должен способствовать индексации ставок зарплат выше этого уровня для сохранения разделения квалифицированных и неквалифицированных работников.